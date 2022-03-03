Martta kiralar ne kadar artacak? Mart enflasyon zammı kira artış oranı!
Mart ayıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira artış oranları da belli oldu. Peki, 2022 Mart ayı kira artış oranı kaç oldu? Mart ayı kira artış oranı hesapla:
Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle Mart 2022 kira artış oranı belli oldu. Peki, kira artış oranı kaç oldu?
Martta kiralar ne kadar artacak? Mart enflasyon zammı kira artış oranı!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 yükseldi.
TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi.
Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranının ne kadar olduğu da araştırılmaya başlandı. Enflasyon şubatta 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu. Mart ayı kira artış oranı ise yüzde 25,98 oldu.
Mart ayı kira artış hesaplama örneği
Örnek kira beledi: 1000 TL
Kira artış oranı: %25,98
Mart ayı kira artış tutarı 259,8 TL
Mart ayı zamlı kira tutarı: 1.259,8 TL