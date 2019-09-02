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Martin Linnes kimdir? Martin Linnes bonservisi

Galatasaray forması giyen Martin Linnes Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralandı. Peki, Martin Linnes kimdir? İşte, Martin Linnes bonservisi

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:09
Martin Linnes kimdir? Martin Linnes bonservisi

Galatasaray forması giyen Martin Linnes Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralandı. Peki, Martin Linnes kimdir? İşte, Martin Linnes bonservisi

Kasımpaşa transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray forması giyen Martin Linnes'i kiralık olarak renklerine bağladı. Yapılan açıklamada anlaşmanın 1 yıllık olduğu belirtildi. Galatasaray Norveçli futbolcuyu 13 Ocak 2016'da Molde'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Genç futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek. Peki, Martin Linnes kimdir?

Martin Linnes kimdir?

Martin Linnes 20 Eylül 1991'de Norveç'te dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda görev alan Martin Linnes 2010 yılında transfer olduğu Molde'de dikkatleri üzerine çekti. Burada 152 maça çıkan Martin Linnes 12 gol atıp 26 asist yaptı.

13 Ocak 2016'da Galatasaray Martin Linnes 'i 2 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Galatasaray formasıyla 105 maça çıkan Martin Linnes 5 gol atıp 13 asist yaptı.

Martin Linnes 23 maçta ise Norveç Milli Takımı forması giydi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:09
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