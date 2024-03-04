  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Ekonomi

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:31:00 -
Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İşyerlerinde zam oranı sınırı yok

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.

Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Örnek: Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girilen Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL

'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' haberlerine yalanlama
'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' haberlerine yalanlama

Ekonomi

'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' haberlerine yalanlama

İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor
İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

Gündem

İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

Bugün başladı! İşte 10 soruda kira beyannamesi
Bugün başladı! İşte 10 soruda kira beyannamesi

Ekonomi

Bugün başladı! İşte 10 soruda kira beyannamesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23