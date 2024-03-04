Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
İşyerlerinde zam oranı sınırı yok
İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.
Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?
Örnek: Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
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Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girilen Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL