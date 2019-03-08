Mart ayı geldi, Odatv iyice azdı: 'Gerici' Hürriyet'te neden 'çıplak kadın' fotoğrafı yok?

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Aydın Doğan'ın yönetimindeyken 'çıplak kadın' fotoğraflarını aleni şekilde yayımlandığını belirten karanlık Odatv, medya grubunun Demirören'e geçmesiyle 'çıplak kadın' göremediklerini ifade ederek Hürriyet'e 'gerici' dedi.

"Çıplak kadın neden konulmadı?" diye yakındı

Çıplak kadın bedeniyle cinsel tatmin olmak isteyen Odatv, cinsel saldırıların artışın ve ahlaki yozlaşmanın sebebi olan hayasız resimlerin konulmadığını belirterek "Hürriyet, haberinde atkı takan bir kadının fotoğrafına ve bere takan bir başka kadın fotoğrafa yer verirken, haberde altını çizdiği bir diğer nokta olan “mayo”nun fotoğrafına yer veremedi." ifadesinde bulundu.

"Hürriyet 'gerici'leşti"

Kadın bedeninin cinsel meta olarak sömürülmesini ve ahlaksızlığı 'ilericilik' sanan Odatv, "Sahi, Hürriyet gazetesinin Demirören Grubu’na geçmesinin ardından sık sık tartışmalarla gündeme gelen gazete, tarihinde hiç bu kadar gericileşmiş miydi?" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada ve kendi sitesindeki yorumlarda da tepki çeken Odatv'nin bu zihniyeti "Porno sektörü en ilerici sektör, pornocular en ilerici kişileri mi?" yorumuna neden oldu.