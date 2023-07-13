Mars’ta yaşam belirtisini güçlendiren tarihi haber! Dikkat çeken keşif herkesin tahminini bir anda değiştirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu.

Science News internet sitesinin haberine göre, canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars'ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

AA'nın aktardığına göre NASA'nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars'ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Perseverance keşif aracı kaya yüzeylerindeki organik molekülleri ve mineralleri haritalayan SHERLOC aracını kullanarak bileşikleri gözlemledi. Krater tabanında gözlemlenen on hedefin tamamında organik maddelerin bulunmasının önemli bir bulgu olduğu belirtildi.

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

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Araştırmacıların moleküllerin kökenleri hakkında daha fazla sonuca varmak için Dünya'daki laboratuvarlarda incelemeleri gerekiyor. Bunun için en azından 2020'lerin sonuna kadar Dünya'dan fırlatılması beklenmeyen MSR görevinin beklenmesi gerekecek.

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