Saç kıran için olağanüstü tedavi yolları: Altın gibi müthiş bilgiler servet gibi olacak! Şok etkisi, saç fışkırdı

Saç kıranda saç hücreleri ölmektedir. Bundan dolayı da saçlar öbek halinde dökülmeye başlamaktadır. Saç, kaş ve kirpiklerin hızla döküldüğü, çok nadir görülen bir hastalık olan Alopesi Universalis, halk arasındaki ismiyle saçkıran biliniyor.

Saç kıranın sebepleri arasında en önemli nedenlerden biri de genetik faktörlerdir. Saçın döküldüğü alan pürüzsüz bir görünüme sahip olur. Saç kıran sadece saçlarda değil kirpiklerde ve kaşlarda da görülebilir. Saç kıran sorununa karşı evde yapabileceğiniz birkaç tedavi yöntemi bulunmaktadır. Başarılı sonuçlar elde edilmiş olan bu tedavi yöntemlerini sizlerde evinizde deneyebilirsiniz. Saç kıran için evde yapabileceğiniz tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir.

Saçkıran tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacak malzemelerin başında soğan gelmektedir. Soğanın suyunu çıkararak saç kıran olan, saçların döküldüğü kısma her gün sürünüz. Bir süre sonra saçların çıkmaya başladığını göreceksiniz.

Saç kırana iyi gelen malzemeler arasından bir diğeri ise sarımsaktır. Sarımsak saçta bulunan kolejinin yükselmesini sağlar, aynı zaman ise kükürt içerdiği için saç oluşumunu olumlu yönde etkiler. Sarımsağın suyunu çıkararak saç kıran olan bölgelere sürünüz.

Her gün Hindistan cevizi yağı ile yapacağınız masaj da yeni saçların çıkmasına yardımcı olacaktır.

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