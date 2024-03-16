  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kurlar yerlerde sürünecek' diyen Necmettin Batırel son dolar tahminini duyurdu: Büyük sözü dinleyin

İmamoğlu ile birlikte Fatih Keleş’in de orada arsası çıktı Parsel parsel Kazdağı’nı paylaşmışlar! Karahasanoğlu 2019 yılında yazmıştı

Dinleyenleri bile şaşırtan anlatım! Sosyal medyaya damga vuran Şeriat yorumu

Yine rezil oldu! Haçlı ordusu öyle değil böyle olur Şaban

Dünyanın en büyük altın rezervi bulundu! Her yerden altın fışkırıyor ama çevreciler karşı çıktı

Kayıt dışı olduğu kesinleşti! Oklar İmamoğlu'nu gösteriyor!

AK Parti'nin son İstanbul anketi açıklandı

“Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz” diyen Mansur paraları billboardlara akıttı

Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinin gizli bilgileri çalındı! Ülke teyakkuza geçti
Aktüel Mars'ta yanardağ keşfedildi!
Aktüel

Mars'ta yanardağ keşfedildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-16 16:06:00 -
Mars'ta yanardağ keşfedildi!

Bilim insanlarının Mars'ta keşfettiği "gizlenmiş" devasa yanardağın, yaşam belirtileri barındırıyor olabileceği duyuruldu.

Bilim insanlarının Mars'ta keşfettiği "gizlenmiş" devasa yanardağın, yaşam belirtileri barındırıyor olabileceği duyuruldu.

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağ keşfettiklerini açıkladı.

Bilim insanları, buranın, 50 yılı aşkın süredir Mars'ta yanardağ olduğu fark edilemediğinden "gizli kaldığını" ifade etti.

Yanardağın, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen bilim insanları, yanardağın Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında yer aldığını bildirdi.

Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerde buzul tabakası kalıntıları tespit ettiklerini ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için bu yanardağı önemli bir yere taşıdığını aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsü ve MarsEnstitüsünden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Pascal Lee, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bir buzul kalıntısı bulduğumuz bölgenin jeolojisini inceliyorduk ki devasa ve derinden aşınmış bir volkanın içinde olduğumuzu fark ettik." ifadesini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23