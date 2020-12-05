  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Mars'ta oksijen ve yakıt üretecekler
Teknoloji

Mars'ta oksijen ve yakıt üretecekler

ABD'li bilim insanları, kızıl gezegen Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:18:00 -
Mars'ta oksijen ve yakıt üretecekler

ABD Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, Mars gezegeninde heyecan verici bir keşifte bulundu. Araştırmacılar, kızıl gezegenin tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek bir teknoloji geliştirdi.

Washington Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mars'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için eksi 36 derecede test edilen sistemin bu testten geçer not aldığı bilgisi paylaşıldı.

Çalışmanın başyazarlarından Vijay Ramani, keşfin Mars ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağını öne sürdü.

Söz konusu teknolojinin Mars misyonları kapsamında kullanılabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!
Sağlık

Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!

Koronavirüs aşısını Bill Gates'in fonlamasıyla geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikle..
Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı
Teknoloji

Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin merakla beklediği Milli Muharip Uçağı'n 2 yıl sonra hang..
Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez
Gündem

Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin NATO üyesi olması bizim için bir engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte çalışan iki bağı..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay