Mars'ta oksijen ve yakıt üretecekler

ABD Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, Mars gezegeninde heyecan verici bir keşifte bulundu. Araştırmacılar, kızıl gezegenin tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek bir teknoloji geliştirdi.

Washington Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mars'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için eksi 36 derecede test edilen sistemin bu testten geçer not aldığı bilgisi paylaşıldı.

Çalışmanın başyazarlarından Vijay Ramani, keşfin Mars ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağını öne sürdü.

Söz konusu teknolojinin Mars misyonları kapsamında kullanılabileceği belirtiliyor.