"Mars'ın yeryüzündeki ikizi" Salda'da bilim merkezi açıldı, törende astronotlar da vardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kıyısında yapımı tamamlanan Salda Bilim Merkezi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. Törende 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen astronotlar, Vali Tülay Baydar Bilgihan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.

Bakan Kacır, gölü "beyaz kıyıları ve turkuaz sularıyla hayranlık uyandıran, bilimsel değeriyle de dünyada özel bir yere sahip eşsiz bir tabiat hazinesi" sözleriyle tanımladı. "İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle, Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz" dedi.

Astronotlar Salda'yı daha önce uzaydan fotoğraflamıştı

Kacır, Salda'nın Mars'taki Jezero Krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleriyle, Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için "doğal bir laboratuvar niteliğinde" olduğunu anlattı. Kacır'a göre, uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor.

Uzaydan dünyaya bakmış, yörüngede aylarca yaşamış astronotları "Mars'ın yeryüzündeki ikizi olarak anılan" Salda'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kacır, konuklara "Bir zamanlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamıştınız, bugünse sizi bizzat Salda'nın içinde bir araya getirdik" diyerek seslendi.

TÜBİTAK'tan iki projeye ayrı ayrı 30 milyon liralık destek

Kacır, Salda Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle hayata geçirildiğini, merkezde nitelikli bilim ve keşif ortamı oluşturulduğunu kaydetti. Bugüne kadar 44 bilim merkezini gençlerin ve vatandaşların hizmetine sunduklarını, bu merkezlerde 22 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduklarını aktaran Bakan, Salda'daki merkezin bilim merkezlerinin 45'incisi olduğunu söyledi.

Merkezin kalıcı sergi alanındaki "Mars'la Yüzleşme" sergisi, ziyaretçileri Kızıl Gezegen'e sanal bir yolculuğa çıkaracak. Roket sergisi, roketlerin nasıl tasarlandığını ve göklere nasıl yükseldiğini tanıtıyor; "Ufkun Ötesinde" adlı atölyede ise gençler uzay teknolojilerine yönelik uygulamalı çalışmalarla tasarlayarak, deneyerek ve üreterek yeni beceriler kazanıyor.

Aynı törende açılan MAKÜ Milli Teknoloji Atölyesi ise TÜBİTAK'ın üç yıllık dönemde sağladığı 30 milyon liralık destekle kuruldu. Atölye, gençlere tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere geniş bir yelpazede ihtiyaç duydukları altyapıyı sunuyor. Kacır, "İnşallah burada yeşerecek her proje Burdur'dan Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya uzanan başarı hikayelerinin adımları olacak" diye konuştu.

Antalya'daki kongre 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı ağırladı

Astronotları Türkiye'ye getiren 77. Uluslararası Uzay Kongresi, tarihinde ilk kez Türkiye'de, Antalya'da düzenlendi. Kacır, 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan etkinliğin, "Türkiye'nin küresel uzay ekosisteminde artık söz sahibi bir aktör olduğunun tescili niteliğinde" olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesi'ne de değinen Kacır, Türk milletinin 60 yıllık yerli otomobil hayalini TOGG ile gerçeğe dönüştürdüklerini, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerindeki rüştlerini bir kez daha ispatladıklarını söyledi. Astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay bilim misyonlarını ve bayrağı uzaya taşıyan üçüncü vatandaş Gökhan Erdem'i anan Bakan, 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördükleri milli uzay aracıyla ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kacır'ın konuşmasının ardından törene katılan diğer protokol üyeleri ile Türk ve yabancı astronotlar açılış kurdelesini birlikte kesti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra merkezi gezdi.