Marsilya'da çökme tehliklesine karşın 83 apartman boşaltıldı

Marsilya Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 Kasım'da kentte 2 binanın çökmesinin ardından çökme riskiyle karşı karşıya olan 83 apartmanın boşaltıldığı, bu binalarda yaşayan 834 kişinin sosyal lojmanlara veya otellere yerleştirildiği belirtildi.

Marsilya'da, 5 Kasım'da çöken 2 binanın enkazından 8 kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Kentte dün binlerce kişi olayda ihmali olduğunu düşündükleri Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin'ı protesto etmişti.

Öte yandan, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Charleville-Mezieres kentinde de 7 Kasım'da bir bina çökmüş, binadakilerin daha önceden tahliyesi muhtemel can kayıplarını engellemişti.