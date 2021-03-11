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Spor Marsilya Rennes'i devirdi
Spor

Marsilya Rennes'i devirdi

Velodrome Stadı'nda Marsilya son anlarda attığı golle Rennes'i 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 04:35:00 -
Marsilya Rennes'i devirdi

Marsilya'da taşlar yerinden oynamış ve teknik direktör Andre Villas-Boas ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü isim Jorge Sampaoli ile anlaşan Marsilya geçen hafta Lille karşında 2-0 mağlup olmuştu.

Sampaoli ilk maçında ise evinde Rennes ile karşılaştı. Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 88. dakikada Cuisance'nin attığı golle 1-0 kazandı. Eksik maçını kazanan Marsilya böylece puanını 42 yaptı ve Avrupa Kupaları yarışına dahil oldu.

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