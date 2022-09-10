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Spor Marsilya-Lille maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Marsilya-Lille maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 7.haftasında Marsilya ile Lille karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Marsilya Lille maçı ne zaman? Marsilya maçı hangi kanalda? Fransa Ligi'ni hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:36:00 -
Marsilya-Lille maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Futbolseverler hafta sonunda hangi maçların oynanacağını sık sık araştırıyor. Pek çok kişi Fransa Lig’inde hangi maçların oynanacağını, Marsilya-Lille maçının hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Marsilya Lille maçı ne zaman?

Marsilya-Lille maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1’in 7.haftasında Marsilya, Orange Vélodrome'de Lille'yi konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Marsilya: Lopez; Mbemba, Bailly, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Gerson; Alexis

Lille:  Jardim; Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily; André, Gomés; Zhegrova, Cabella, Bamba; David

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