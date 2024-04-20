Marşı okumayanlarla yol yürüyenler utansın! İHL’li kızların İstiklal Marşı videosu sosyal medyayı salladı
İstiklal Marşı’nı okumayan, Türk bayrağını belediyelerden kaldıran, Mustafa Kemal’e ve Cumhurbaşkanı'na küfür edenlere ses çıkarmayanlar, laiklik elden gidiyor diye yaygara koparanların utanacağı bir video da Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden geldi. İHL’li kızların İstiklal Marşı videosu sosyal medyada viral oldu.
Geçtiğimiz günlerde DEM Partiye’ geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde İstiklal Marşı’nın okunması reddedilmişti. AK Parti’nin İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile belediyenin ilk toplantısı gerçekleştirilmesi önerisi DEM partililerin oyları ile reddedilince, soruşturma açılmıştı. Bu olaya tokat gibi cevap Sultanbeyli İmam Hatip Kız Lisesi’nden geldi.
İHL’li kız öğrencilerin İstiklal Marşı’nı engellilerin anlayabileceği beden dilinin de kullanılarak okuması sosyal medyada gündem oldu.
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