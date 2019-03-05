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Marsh Türkiye’den yurtdışına yönetici transferi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında liderlerden Marsh, Türkiye’den yönetici transferi yapmaya devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 13:22
Marsh Türkiye’den yurtdışına yönetici transferi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında liderlerden Marsh, Türkiye’den yönetici transferi yapmaya devam ediyor. Son olarak 2017 yılında Marsh Türkiye ekibine dahil olan Gamze Konyar, Marsh Global’de Orta ve Güney Doğu Avrupa Bölgesi Siber Lideri olarak atanarak yeni görevine başladı.



Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketlerinden Marsh, Türkiye yapılanmasından global yapılanmasına transferler yapmaya devam ediyor.Bu kapsamda 2017 yılında Marsh Türkiye ekibine dahil olan Gamze Konyar, Marsh Global’de Orta ve Güney Doğu Avrupa Bölgesi Siber Lideri olarak atanarak yeni görevine başladı.



Gamze Konyar kimdir?


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2008 senesinde mezun olan Gamze Konyar, iş hayatına ise Anadolu Sigorta Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü’nde başladı. Bu süre zarfında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Konyar, 2015- 2017 yılları arasında AIG Sigorta Finansal ve Profesyonel Sigortalar Departmanında Senior Financial Lines Underwriter olarak çalıştı ve bu süre içerisinde Siber Sigortalar konusunda uzmanlaşmaya başladı. Marsh ekibine ise 2017 itibari ile dahil olan Konyar, farklı sektör ve ölçekteki birçok müşteri ile siber risk ağırlıklı olmak üzere yönetici sorumluluk, kapsamlı suç gibi tüm finansal ve profesyonel sigortalar branşlarında görev aldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:22
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