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Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:05:50 -
Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajasının (NASA) keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.

NASA, gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayımladı.

Curiosity'nin çektiği iki fotoğrafta, Dünya ve Venüs küçük parlak noktalar halinde görülebiliyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi.

Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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