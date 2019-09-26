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'Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz'

NASA'da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, "Daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz." dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:34
'Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz'

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars gezegeniyle ilgili bilinmeyen pek çok nokta olduğunu belirterek, "Şu anda Dünya'yı bile neredeyse tanımıyoruz, okyanusların altını bilmiyoruz, Dünya'mızın çekirdeğinde neler var, iç yapısını hala araştırıyoruz. Aynı şekilde daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece yavaş yavaş bilgi üstüne eklenecek." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Astronomi Topluluğu ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezince (BTM) düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" konulu söyleşiye katılan Yıldız, AA muhabirine NASA ve uzay çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya dışında yaşam olup olmadığını araştırdıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"NASA'nın uzaylı ya da UFO varlığına dair herhangi bir açıklaması yok. Saklayacak da herhangi bir şey yok çünkü NASA'nın zaten öğrenmek istediği en önemli konulardan biri, Dünya'mız dışında herhangi bir gezegende yaşam var mı? Bu o kadar önemli bir soru ki bununla alakalı bilim insanları çalışıyor, araştırmalar yapılıyor, milyarlarca dolar aktarılıyor. Jüpiter'in uydusu Europa'da, Satürn'ün uydusu Titan'da bile ufacık bir mikrop bile bulsak, bizim için çok büyük bir şey olacak. Sırf bunun için milyarlarca dolar harcanıyor. Bunu bile bulmak için bu kadar araştırmalar ve masraflar yapılırken bir şeylerin bulunup saklanması mümkün değil. Zaten bulunmuş olsa ilk yapılacak şey, bunun bütün dünyaya duyurulması olacak. Bunu bekliyoruz zaten, bir yerden bir adım, küçük bir sinyal bile alsak, herhangi bir uydudan ya da Mars'tan bir yaşam fosili olabilir, atmosferinde ya da yerinde yaşamış ama ölmüş bir şeyin fosilini bile bulmuş olmak bizim için çok önemli."

"Mars insanların hedef noktası"

Yıldız, ABD tarafından "Kızıl Gezegen" Mars'a insan göndermek için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

Mars'ın, Dünya'ya en yakın, insanların gidebileceği ve yaşayabileceği en muhtemel gezegen olduğu için insanlığın hedef noktası olarak görüldüğünü aktardı.

Daha önce Mars'ın yüzeyini, derinliklerini ve atmosferini araştırmak için birçok robot gönderildiğine dikkati çeken Yıldız, "Tabii bir noktadan sonra 'Ne zaman insan gidecek?' denilmeye başladı ve çalışmalar bir nevi o yönde ilerliyor. ABD biraz hedefini değiştirdi; 'Önce Ay'a, sonra Mars'a gidelim' diye bir proje başlattı. Umuyorum ki bu şekilde de hedefler daha ileri bir noktaya gidebilir." ifadelerini kullandı.

Dr. Umut Yıldız, Mars ile ilgili bilinmeyen pek çok nokta olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda Dünya'yı bile neredeyse tanımıyoruz, okyanusların altını bilmiyoruz, Dünya'mızın çekirdeğinde neler var, iç yapısını hala araştırıyoruz. Aynı şekilde daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece yavaş yavaş bilgi üstüne eklenecek. İnsanlar bazı şeyleri robotlardan daha hızlı yapabiliyor, o anda daha farklı düşünebiliyor ve farklı reaksiyonlar verebiliyor. Bir insan gittiğinde bir robotun yapacağı bilimsel deneyden daha hızlı ve daha farklı deneyler yapabiliyor. O nedenle insan gittikten sonra daha fazla şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. İnsan yapısı, metabolizmasının Mars'ta nasıl davranacağına dair şu anda hala bir şey bilmiyoruz. Fikrimiz var ama henüz insan gitmediği için ne olacak bilmiyoruz. Mars'taki koşullar o kadar zor ki bunlara uygun şeyleri üretmek, Dünya'daki koşullara uygun şeyleri de geliştirmeye yardım edecek. Çok sıcak, çok soğuk ya da Mars'ta çok yüksek radyasyon var, bu radyasyondan korunma yöntemlerini belki Dünya'da da kullanabileceğiz. Bu tür çalışmaların gelecekte bizim hayatımıza da çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Türkiye Uzay Ajansı

Yıldız, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına da değindi. Kurumun faaliyete geçmesinin Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Yıldız, "En büyük isteğim ve beklentim özellikle Türkiye'de uzay konusunda çalışan insan sayısının artması. Genç arkadaşlarımız gelecekte uzayla ilgili işler yapmaya başladığında bilim, mühendislik ya da herhangi bir dalda insan sayısı artar, talep artar. Böyle olunca da Türkiye'nin uzaya yaklaşması hatta içine girmesi çok daha kolaylaşacaktır. Böylelikle de Türkiye Uzay Ajansı gerçek misyonunu yerine getirecektir." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:34
  1. Bursa
  2. Dr. Umut Yıldız
  3. Mars
  4. NASA
  5. Anadolu Ajansı

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