Mars, 20 yıl içindeki en parlak haliyle görülecek

NASA, kızıl gezegenin görünümünü “adeta dolunayın Mars hali” diye tanımladı. Uzay ajansına göre komşu gezegenimizi seyretmek için yaklaşık 20 yıl içindeki en iyi fırsatı sunuyor.

13 Ekim Salı günü, Mars 2003’ten beri en parlak haline ulaşacak ve 2035 yılına kadar da böyle görülmeyecek.

Mars 26 ayda bir karşı konuma ulaşıyor, bunun Dünya'nın doğrudan Güneş ve Mars’ın arasından geçtiği anlamına geliyor.

Ekim’deki karşı konum daha da özel olacak, çünkü Dünya ve Mars’ın yörüngeleri iki gezegenin birbirine en yakın olacağı şekilde hizalanacak.

Bu astronomik olayda Mars, Güneş batarken çıkıp Güneş doğarken de batacak.

Bu durum, Ekim ortasında “Süper Ay” diye tanımlanan Yeni Ay'la birleştiğinde, hem sıradan gözlemcilere hem de deneyimli gökbilimcilere Mars’ı en büyüleyici haliyle görme fırsatı tanıyacak.