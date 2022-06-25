Marmaris’teki yangına ne kadar su atıldığı belli oldu

YENİ AKİT ANKARA

Marmaris’teki yangına 12 bin 416 ton su atıldığını açıklayan Orman Genel Müdürlüğü yangında görev alan araçları ve personelin sayısını da paylaşırken, yangınla savaşan personele teşekkür etti.

Orman Genel Müdürlüğü Marmaris’teki yangının kontrol altına alındığı müjdesini sosyal medya hesabından paylaşarak duyururken yangınla savaşta emeği geçenlere teşekkür etti. Rakamları açıklayan genel müdürlük 12 bin 416 ton su atıldığını belirtirken uçak ve helikopterlerin uçuş ve sorti rakamlarını da paylaştı. Yapılan paylaşımda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi; “Bu üç kelimeyi duyabilmemiz için cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza, yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, STK'lara ve gönüllülere teşekkür ederiz.#Marmaris yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris yangınında toplam:1069 saat uçuş yapıldı, 4 bin 48 sorti yapıldı, 12 bin 416 ton su atıldı, bin 204'ü OGM personeli olmak üzere, 3 bin 798 personel, 43 helikopter, 13 uçak, 453 arazöz, toplamda bin 148 araç yangınla mücadelede görev aldı. Tüm gücümüzle ormanlarımızı yangına karşı savunmaya devam edeceğiz. Orman Vatandır/ Yeşil Vatan”