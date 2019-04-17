Marmaris’te “Türk Denizciliğine Bakış” paneli

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen “Türk Denizciliğine Bakış” konulu panele katılan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, “Denizciliğin ekonomideki değeri 17.5 milyar dolar” dedi.

Marmaris’te düzenlenen “Türk Denizciliğine Bakış” paneli sektörün uzman isimleri ve denizcilerini bir araya getirdi. Panelin konuşmacıları arasında Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı yer aldı.

Yat bağlama ve çekek yeri kapasitesi ile Türkiye genelinin yüzde 13’ünü karşılayan Marmaris’te gerçekleşen panelde konuşan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, “Denizciliğin ekonomideki değeri 17.5 milyar dolar. Denizciliğin ve turizmin ortak noktası deniz turizmi. Deniz turizmi sezonda 7/24 emek yoğun işlev yerine getiriyor. 1 milyon kişi/gece konaklama ve 100 bin misafire ulaştı. Bu sektör turizmden yüzde 20 pay alıyor. Turizmde yatak sayısına bakıldığında yoğunluk denize kıyısı olan bölgelerde görülüyor. Sigorta mevzuatı turizm yönetmeliğine göre düzenleniyor ve mevzuat mal varlığına göre oluşturuluyor. Fakat teknelerin çevreye verdiği zarar çok yüksek olabilir. Riski dağıtarak güvence altına almalıyız. Türk P& I maliyetleri oldukça düşürdü. Denizlerdeki sivil can güvenliği açısından mevzuatı düzenleyip Mayıs ayı içerisinde sonlandırmayı planlıyoruz. Sektör ve sigorta şirketleri buna hazır” dedi.

“Deniz turizmi önemli bir gelir kaynağı”

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise, “Cari açık sorunu yaşayan ülkelerde yabancı paraya dayalı her türlü gelir önemlidir ve ekonomiye büyük katkısı olur. Deniz turizmi de bu anlamda önemli bir gelir kaynağıdır. 10 bin üyeye sahibiz, 4 bini fiilen deniz turizmiyle ilgileniyor. Denizcilikte deniz taşımacılığı yüzde 35 ile birinci, gemi inşa ve tamir bakım sektörü yüzde 25 ile ikinci, limanlar yüzde 17 payla üçüncü sırada. Deniz turizmi bu sektörlerden sonra geliyor. Deniz olmazsa turist gelmez, denizcilik desteklenmeli. Sigorta maliyet değildir. Bütün üyelerimize konuya böyle yaklaşmalarını ve bu imkanı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Potansiyelimiz yüksek, deniz turizminin turizm gelirleri içindeki payını daha yukarılara çekebiliriz” dedi.Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı “Marmaris olarak sezona hazırız, tüm tekneler, yatlar hazırlıklarını tamamladı. Son 3 yıla baktığımızda rezervasyonlarda ciddi artış var. Talep yüksek. Mavi tur teknelerinde rezervasyonlar ciddi rakamlara ulaştı” diye konuştu.

“Teknelerin yüzde 95’i denizlerde teminatsız dolaşıyor”

Yat sektöründe sigorta konusuna değinen Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker ise, “Turizm sezonu açıldı, ancak tekneler doğru teminatlarla sigortalanmıyor. Teknelere binen yerli ya da yabancı turistler korunmuyor. 61 marina, 25 bin yat bağlama kapasitesine sahip Türkiye’nin, turizm başkentleri sayılan Antalya, Bodrum, Marmaris gibi önemli merkezlerde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500 gezi teknesi ve guletin yüzde 95’i denizlerde teminatsız yol alıyor. Yaklaşık 3.5 milyon turist sigortasız koşullarda denizlere açılıyor. Özellikle Marmaris gibi dünya turizminin ilgisini çeken lokasyonlarda gerek risklerin ortadan kaldırılması gerekse güvenli denizcilik ve yolcu güvenliği, uluslararası platformlarda ciddi bir öneme sahip” dedi.