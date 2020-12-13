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Aktüel Marmaris'te "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel yıkıldı
Aktüel

Marmaris'te "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:49:51 -
Marmaris'te "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel yıkıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıklılık bakımından "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel, belediye ekiplerince yıkıldı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Hatipirimi Mahallesi'ndeki 36 odalı apart otelin depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

Apartın hissedarlarının İzmir Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine tahliye için yasal sürecin tamamlanması beklendi. Bunun akabinde ise yıkım emrinin ulaştığı Marmaris Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, boşaltılan apart oteli iş makinesi yardımıyla yıktı.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü. Apart otelin hissedarları ise yıkıma tepki gösterdi.

Hissedarların avukatı Murat Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın kentsel dönüşüme sokulması için sahte imzayla dilekçe verildiğini iddia etti.

Bilirkişilerin binanın riskli bina olmadığı yönünde tespitte bulunduğunu öne süren Kahveci, müvekkillerinin mağdur edildiğini savundu.

İlçede yıkım için yasal süreçleri tamamlanan 75 riskli binanın daha olduğu belirtildi.

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