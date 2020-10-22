  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmaris'te marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Marmaris'te marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:47:15 -
Marmaris'te marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde marketten sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki marketten 35 bin lira değerinde sigara çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada şüpheliler Ergün G. (60) ile Sinan G'nin (38) hırsızlıktan sonra İzmir'e gittikleri tespit edildi.

İzmir'de gözaltına alınan zanlılar, Marmaris'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün G. ve Sinan G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık anı marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelilerin girdikleri marketten bir süre sonra ellerindeki poşetlerle çıkmaları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez
Gündem

Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğine yönelik iddialara, "Türkiye il..
Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti
Siyaset

Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti

AK Partililere "çomar" diyerek hakaret eden İYİ Partili Arif Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe g..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay