Marmaris'te istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Kadir Uysal'ın kullandığı 48 U 4377 plakalı otomobil, Marmaris-İçmeler yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.