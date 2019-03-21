Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında ‘Orman Genel Müdürlüğü 180.21 Mart 2019 Perşembe 15:38
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturulup, ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturulup, ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. İlk olarak ilçede faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla, Karaca MahallesiOvacık mevkinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Daha sonra, kent merkezinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
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