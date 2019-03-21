Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında ‘Orman Genel Müdürlüğü 180.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturulup, ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturulup, ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. İlk olarak ilçede faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla, Karaca MahallesiOvacık mevkinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Daha sonra, kent merkezinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.