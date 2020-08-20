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Aktüel Marmaris'te dernek lokaline kumar operasyonu
Aktüel

Marmaris'te dernek lokaline kumar operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:44:16 -
Marmaris'te dernek lokaline kumar operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir derneğin lokalinde kumar oynadıkları belirlenen 12 kişi hakkında 50 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, Kemeraltı Mahallesi Yeni Yol Caddesi'ndeki bir derneğin lokaline operasyon düzenledi.

Lokalde 2 kişinin bulunduğunu ve kumar oynanmadığını gören ekipler, yaptıkları detaylı incelemede kitaplık ortasındaki aynanın gizli bir kapı düzeneğine sahip olduğunu tespit etti.

Menteşeler takıldığı için kapı gibi açılan aynadan içeri giren polis ekipleri, gizli odada 12 kişinin kumar oynadığını gördü.

Odadaki kişilere kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Lokaldeki görevli 2 şüpheliye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 360 lira ceza kesildi, haklarında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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