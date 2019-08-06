0553 313 94 23

Marmaris’te adaya bırakılan eşek, bulunamadı

Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada’ya bir hafta önce terk edilen eşeğin kurtarılması için hayvanseverler ve kurumlar seferber oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 09:43
Marmaris’te adaya bırakılan eşek, bulunamadı

​Marmaris’e 65 kilometre uzaklıktaki, turistik Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada’ya bir hafta önce kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yetişkin eşek bırakıldı. Sadece denizden gidilebilen adada eşeği gören günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, hayvanseverleri aradı. Hayvanseverler eşeğin kurtarılması için sosyal medya hesaplarında çağrıda bulundu. Dün, çağrıya cevap veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, AKUT ve belediye ekipleri ve Bozburun Mahallesi Muhtarı Duran Güleç, basın mensuplarıyla birlikte adaya hareket etti. Balıkçı teknesiyle adanın çevresinde iki tur atan ekip bir ize rastlayamadı. Adaya çıkan grup, ardından bir saat süreyle çevrede araştırma yaptı. Tüm aramalara rağmen eşek bulunamadı. Hayvanseverler, adadan ayrılmadan önce su ve saman bıraktı.



Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bana fotoğraf ve video gönderildi. Eşeğe günübirlik teknedekiler, yiyecek ve su verdikten sonra resmen beni kurtarın diye anırıyordu. Bizim çağrımıza destek veren belediye, mahalle muhtarı ve AKUT ile adaya gittik. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Büyük ihtimal kavurucu sıcakta bir çalılığın içinde dinleniyordur. Aramalarımıza rağmen bulamadık. Günübirlik gezi teknelerine gördüklerinde fotoğrafını çekip göndermelerini istedik. İki günde bir buraya gelerek aramalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç ise "Mahalleli olarak eşeğin bulunması için herkese haber saldık. Bir an önce bulup yeni yuvasına kavuşturacağız" diye konuştu.

Bulunup kurtarıldığı takdirde eşeği Muğla’nın Ula ilçesinde bir ailenin sahipleneceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:43
  1. Muğla
  2. Bozburun Mahallesi
  3. marmaris eşek
  4. koca ada
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Berge’den yerel esnafa destek çağrısı
    1. Başkan Berge’den yerel esnafa destek..
    2. Iğdır Üniversitesi ile Tebriz..
    3. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü,..
    4. Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den..
    5. Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. Çarşamba’da uyuşturucu operasyonları
    8. İl Sağlık Müdürlüğü’nün banka maaş..
    9. Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı..
    10. 3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya..
    11. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    12. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    13. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    14. 8 aydır imamı olmayan köy
    15. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    16. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    17. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    18. Tek bacağıyla hacca koştu
    19. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    20. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    21. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    22. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    23. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    24. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    25. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    26. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    27. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    28. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    29. Borsa, güne yükselişle başladı
    30. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'