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Yerel Marmaris'te 24 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Marmaris'te 24 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 19:21:00 -
Marmaris'te 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalanarak Göç İdaresi'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gedik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kara üzerinde 4'ü çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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