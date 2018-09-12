Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı!

Marmaris'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E.L.H.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Declan Tyrone Marshal'ın ülkesinde uyuşturucu satmaktan tutuklanıp hapis yattığı öğrenildi.

Declan Tyrone Marshal'ın tutuklanıp Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildiğini öğrenen, birlikte tatile geldiği kadın arkadaşı da bugün Dalaman Havalimanı'ndan uçakla ülkesine döndü. Kadın arkadaşının Marshal'ın ülkesinde yattığı cezaevinden izinli çıktığından da haberi olmadığı öğrenildi. Marshal'ın ülkesinde emlakçılık yaptığı ama bir süre önce iflas ettiği belirtildi.

Öte yandan cinsel saldıraya uğrayan E.L.H.'nin psikojik kontrollerinin ardından 17 Eylül Pazartesi günü tedavisine orada devam edilmek üzere, ülkesine gönderileceği bildirildi.