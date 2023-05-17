  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmaris’e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı
Gündem

Marmaris’e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 14:45:00 -
Marmaris’e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı

210 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde lüks yüzen otel Seaborn Encore, 480 yolcusu ile Muğla’nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı’na demir attı.

Antalya’dan gelerek Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demir atan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ile 460 mürettebat bulunuyor.

Sabah saatlerinde yanaşan gemiden inen turistler Dalyan turu, jeep safari turlarına katıldı.

Turlara katılmayanlar ise ilçe merkezi ve yat limanına giderek alışveriş yaptı. Geminin akşam 23.00’te Kos Adası’na gitmek için ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti
CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti

Gündem

CHP'nin şımarttığı PKK'lılar yol kesti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan’a oy verdiler diye böyle zulüm yapılmaz! CHP’li belediye Depremzedeleri barındıkları otelden çıkartmaya başladı
Erdoğan’a oy verdiler diye böyle zulüm yapılmaz! CHP’li belediye Depremzedeleri barındıkları otelden çıkartmaya başladı

Gündem

Erdoğan’a oy verdiler diye böyle zulüm yapılmaz! CHP’li belediye Depremzedeleri barındıkları otelden çıkartmaya başladı

CHP için büyük utanç! Depremzedeler para yatırıyor
CHP için büyük utanç! Depremzedeler para yatırıyor

Gündem

CHP için büyük utanç! Depremzedeler para yatırıyor

Helal olsun! Katar Emiri Al Sani yine yaptı yapacağını
Helal olsun! Katar Emiri Al Sani yine yaptı yapacağını

Dünya

Helal olsun! Katar Emiri Al Sani yine yaptı yapacağını

Resmen gözleri döndü! CHP’liler depremzedelere verilen çadırları topladılar
Resmen gözleri döndü! CHP’liler depremzedelere verilen çadırları topladılar

Gündem

Resmen gözleri döndü! CHP’liler depremzedelere verilen çadırları topladılar

TCG Anadolu yeniden İstanbul'da
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Gündem

TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23