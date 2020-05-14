Marmaris Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor

Marmaris Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların daha az sokağa çıkar olmasıyla altyapı ve yol çalışmalarına ağırlık verdi. Belediye ekipleri boş kalan sokaklarda yol bakım onarım çalışmaları yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az sokağa çıkması üzerine Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent sokaklarında daha rahat çalışma fırsatı yakaladı. Yaya ve araç trafiği yoğunluğu sebebi ile bakımı yapılamayan yolların bu sayede yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda Armutalan Mahallesi Camiavlu mevkiinde yol üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler biran önce yolun trafiğe açılması için çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca Armutalan Mahallesi İsmet İnönü Caddesi, Kemeraltı Mahallesi 96 Sokak ve Siteler Mahallesi 203 sokakla ilgili önemli yol üst yapı yenileme çalışmaları yapan belediye ekipleri, mevcut yapılan yerlerin kısa süre içerisinde bitirilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, imar planı uygulaması yapılmış mahallelerde yol ve yeşil alan olarak belirlenmiş kısımların açılması işlerine de hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede bir ekip Çetibeli Mahallesi’nde yol açmak için çalışırken, başka bir ekip ise merkez, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde parke ve asfalt tamiratları yapıyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları bu süreçte yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Normal şartlarda yoğunluk dolayısıyla yapılmakta zorlanılan işleri kent sokakların boşalması sayesinde daha hızlı yapma şansını yakaladık. İçinde bulunduğumuz zor günleri her alanda planlı programlı yürüttüğümüz çalışmalarımızla en iyi şekilde atlatacağız” dediler.