Marmaris açıklarında sürüklenen içinde 2 kişi olan tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi olan tekne kurtarılıp, kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi olan tekne kurtarılıp, kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale önlerinde bir teknenin makine arızası sebebiyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 2 kişi olan 21 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Bozburun Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.
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