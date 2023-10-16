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Yaşam Marmaris açıklarında sürüklenen içinde 2 kişi olan tekne kurtarıldı
Yaşam

Marmaris açıklarında sürüklenen içinde 2 kişi olan tekne kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 21:48:00 -
Marmaris açıklarında sürüklenen içinde 2 kişi olan tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi olan tekne kurtarılıp, kıyıya yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi olan tekne kurtarılıp, kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale önlerinde bir teknenin makine arızası sebebiyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İçerisinde 2 kişi olan 21 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

Tekne, Bozburun Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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