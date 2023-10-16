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Yerel Marmaris açıklarında arızalanıp sürüklenen teknede mahsur kaldılar
Yerel

Marmaris açıklarında arızalanıp sürüklenen teknede mahsur kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:42:00 - 2023-10-16 16:43:52
Marmaris açıklarında arızalanıp sürüklenen teknede mahsur kaldılar

Marmaris açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 21 metre uzunluğundaki tekne motor arızası yaptı.

Marmaris açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 21 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris Bozukkale önlerinde içinde 2 kişi bulunan ve 21 metre uzunluğundaki lüks tekne motor arızası sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-2 (can kurtarma) botuna yedeklenen 212 metre uzunluğundaki tekne Bozburun’a emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

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