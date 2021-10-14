Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, “Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz” dedi.

Marmaray’da internet ne zaman ücretsiz?

Duran, "15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımız, Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlıyor. Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Metrolarda internet ücretsiz mi?

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, güvenli internetin tüm metrolarda olacağını dile getirerek, "Güvenli internet yani insanların can ve mal sağlığını da garantiye alacak tedbir ve önlemlerle beraber inşallah İstanbul'daki genç kardeşlerimize ve tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifi'leri diyorum." diye konuştu.