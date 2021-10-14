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Ekonomi Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?
Ekonomi

Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?

Marmaray'da, metroda internet ücretsiz mi? Marmaray’da ücretsiz internet ne zaman başlayacak? Marmaray’a internet ücretsiz mi? Marmaray’da internet ücretsiz mi oldu? Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan ve İstanbul trafiğini çok büyük oranda rahatlatmaya yarayan Marmaray’da şimdi de ücretsiz internet dönemi başlıyor. Sadece Marmaray’da değil U harfi bulunan metrolarda yolculuk yapacak vatandaşlar interneti ücretsiz kullanabilecek. Peki Marmaray’da, metroda ücretsiz internet ne zaman başlayacak? Hangi metro hattında internet ücretsiz oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:38:00 - 2021-10-14 13:39:26
Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, “Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz” dedi.

Marmaray’da internet ne zaman ücretsiz?

Duran, "15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımız, Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlıyor. Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Metrolarda internet ücretsiz mi?

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, güvenli internetin tüm metrolarda olacağını dile getirerek, "Güvenli internet yani insanların can ve mal sağlığını da garantiye alacak tedbir ve önlemlerle beraber inşallah İstanbul'daki genç kardeşlerimize ve tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifi'leri diyorum." diye konuştu.

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