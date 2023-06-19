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Gündem Marmaray'da büyük gerginlik! Sebebi şaşkına çevirdi
Gündem

Marmaray'da büyük gerginlik! Sebebi şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-19 13:14:00 -
Marmaray'da büyük gerginlik! Sebebi şaşkına çevirdi

İstanbul'un en sık kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan Marmaray'da dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Vatandaşın yanında Marmaray'a sokmak istediği çantanın içindekini gören görevliler hemen müdahale etti. Ardından ise gerginlik yaşandı.

Marmaray'da vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Ancak Marmaray'da son yaşanan gerginlik vatandaşlar arasında değil, elindeki çantanın içindekiyle Marmaray'a girmeyen çalışan biri ile görevliler arasında yaşandı. 

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray’a köpeği ile binmek isteyen kadın, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu.

Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 
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