Marmaray'da büyük gerginlik! Sebebi şaşkına çevirdi

Marmaray'da vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Ancak Marmaray'da son yaşanan gerginlik vatandaşlar arasında değil, elindeki çantanın içindekiyle Marmaray'a girmeyen çalışan biri ile görevliler arasında yaşandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray’a köpeği ile binmek isteyen kadın, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu.

Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



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