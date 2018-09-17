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Marmara'ya rüzgar uyarısı

Türkiye'de yarın rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:04
Marmara'ya rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Artvin çevreleriyle Samsun'un iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:04
  1. Van
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. Artvin
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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  7. kuzey ege
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