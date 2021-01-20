  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Marmaray ticarete ivme katacak
Ekonomi

Marmaray ticarete ivme katacak

Oyak Grubu bünyesinde bulunan Omsan Lojistik, 2021 yılında demir yolu taşımacılığına hız veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:09:00 -
Marmaray ticarete ivme katacak

Genel Müdür Cömert Varlık, Marmaray sayesinde aktarma yapmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası taşımacılık yapmaya başladıklarını kaydetti. Marmaray’ın lojistik sektörüne çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık, şöyle konuştu: “Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha da önem kazanan demir yolu taşımacılığı, önümüzdeki dönemde en çok tercih edilen alternatiflerden biri olacak. Ülkemiz ve sektörümüz adına stratejik öneme sahip Marmaray’ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye’nin hem ihracat hem ithalat süreçlerine dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.” Bu arada OMSAN Lojistik, Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştirdi. Şirket, 550 metrelik treniyle 200’ü aşkın Dacia Duster marka otomobili Romanya ve Bulgaristan’dan İzmit Köseköy’e ulaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü
Gündem

Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü

Kabe'de tavaf esnasında defalarca kafasını kaldırıp yere koyan güvercinin 'secde' etmeyi andıran görüntüsü hayrete düşürdü.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu
Dünya

Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu

Azerbaycan, şubat ayında Pakistan-Çin yapımı olan ilk JF-17 block 3 savaş uçağını alacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay