Marmaray ticarete ivme katacak

Genel Müdür Cömert Varlık, Marmaray sayesinde aktarma yapmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası taşımacılık yapmaya başladıklarını kaydetti. Marmaray’ın lojistik sektörüne çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık, şöyle konuştu: “Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha da önem kazanan demir yolu taşımacılığı, önümüzdeki dönemde en çok tercih edilen alternatiflerden biri olacak. Ülkemiz ve sektörümüz adına stratejik öneme sahip Marmaray’ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye’nin hem ihracat hem ithalat süreçlerine dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.” Bu arada OMSAN Lojistik, Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştirdi. Şirket, 550 metrelik treniyle 200’ü aşkın Dacia Duster marka otomobili Romanya ve Bulgaristan’dan İzmit Köseköy’e ulaştırdı.