Gündem

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Marmaray ringe döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’un Pendik ilçesinde iki grup arasında Marmaray’da çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay anı, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik’te Marmaray seferi sırasında iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.

Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Okur

Ülkede güvenli bir yer var mı acaba.

