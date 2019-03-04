Marmaray hattı trafiği rahatlatacak! Hasret sona eriyor Gebze-Halkalı kucaklaşıyor

Ekonomi Servisi

İstanbul’da ulaşımı kolaylaştıracak, trafik sorununa neşter vuracak Gebze-Halkalı Marmaray Hattı Projesi’nde sona gelindi. 10 Mart’ta açılacak hat, eskiden 185 dakika olan 76 kilometrelik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya düşürecek. Böylece vatandaşlar, aktarmasız seyahat yapacak ve 1 saat 10 dakika zaman kazanacak.

1,2 milyon yolcuya hizmet

Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergâhında sefer yapacak hat, tek yönde saatte 75 bin, günde de 1,2 milyon yolcuya hizmet verecek. 43 istasyonlu hattın bazı istasyonlarında yüksek hızlı trenler de duracak.

8,3 milyar liraya mal olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, metro ve tramvayla birleşerek E-5 trafiği ile metrobüs yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak. Hat sayesinde Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek.

İstanbul’un iki yakası bir araya gelecek

İstanbul’un raylı sistem ağı 2018 itibariyle 170 kilometreyi aştı. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı Projesi’nin devreye girmesiyle bu ağ 233 kilometreyi bulacak. Dev proje kapsamında Gebze-Söğütlüçeşme ve Halkalı-Kazlıçeşme hatları Marmaray’a entegre olacak; İstanbul’un iki yakası bir araya gelecek. Yük trenleri ise Pendik’ten Londra’ya kadar kesintisiz demir yolu hattıyla bağlanacak.

Esnaf heyecanlı

Proje, istasyon inşa edilen bölgelerin ekonomilerine de önemli katkı sunacak. Örneğin Bostancı, Suadiye ve Göztepe duraklarının rolüyle Bağdat Caddesi’nde yoğunluk artacak. Durakların bir an evvel tamamlanması temennisinde bulunan esnaf, Gebze-Halkalı banliyö hattının çalışmaya başlamasının ürün ve hizmet satışlarını arttıracağı görüşünde. Esnaf, hattın geçtiği istasyonlarına yakın bölgelerde ekonominin ilerleyeceği; kalkınacağı konusunda hemfikir.

Sırada Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesi var

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın hizmete açılmasının ardından hat, Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar uzanacak. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesinde çalışmalar sürüyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı tren projesinin alt yapısı hazır, seyahat 4 saatten, 1 saat 20 dakikaya inecek. İstanbul’u Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak proje için yapılacak toplam yatırımın 1 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Karabük’te imal edilen yerli rayların kullanıldığı Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’ndaki 440 taşıtın 300 tanesi Türkiye’de üretildi. Ayrıca inşaat aşamasında hattın güzergâhında bulunan tarihi eserlerin korunmasına özen gösterildi.

İşte duraklar

Saatte 28 sefere sahne olacak Gebze-Halkalı Mamaray Hattı’nda yer alan duraklar şöyle: Halkalı, Mustafakemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, İstanbul Boğazı, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi ve Gebze.