Marmaramızı koruyacağız! Boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin müsilaj temizleme çalışmalarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizin hem yüzeyinde hem de dibinde önemli faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

Numuneler alındı

Kurum, 91 ayrı noktadan numuneler alındığına da işaret etti. “Marmaramızı ve boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Bu noktada kirlilik yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Haliç’te yaptığımız gibi Marmara Denizimizde ve boğazımızda yapılması gerekenleri yapacağız” şeklinde konuştu. “İnşallah bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmaramızı koruyacağız” diyen Kurum, “Göller, denizler, yeşil alanlar bizim. Bunları korumak, çocuklarımıza, geleceğimize en iyi şekilde aktarmak zorundayız. İlan ettiğimiz eylem planları çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Milletimiz müsterih olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre hassasiyetinin çok yüksek olduğunun altını çizen Kurum, şöyle devam etti: “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin de tüm projelerimizi himaye ettiği süreçte şanslıyız. Kendileri açıkladılar, milletimizle paylaştılar. Verilmesi gereken tüm desteği belediyelerimize gerek teknik gerek maddi olarak vermek suretiyle bu müsilaj problemini de inşallah halledeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Atılacak tüm adımları, oluşturacağımız koordinasyon kurulunda tartışacağız. Oluşturacağımız internet sitesinden de vatandaşlarımızı her türlü detayı bilgilendirmek suretiyle bu süreci yöneteceğiz. En kısa zamanda da çalışmalarımızı inşallah göreceksiniz. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak inşallah müsilaj problemini halledeceğiz. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de kurtaracak adımları atacağız. Hocalarımıza, belediye başkanlarımıza, valilerimize çok teşekkür ediyorum. Katılımcı bir anlayışla yürütüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı, bu anlayışla inşallah bu süreci tamamlamış olacağız.”

Problem ortadan kaldıracağız

Müsilajla mücadele için atılacak ilk adımlara da değinen Kurum, şunları kaydetti: “Deniz çöplerinin hızlı şekilde toplanması için gerekenler yapılacak. Zaten biz çalışmamızı hep birlikte yürütüyoruz. Çalışmamız sadece bugüne dair değil, hocamız da ifade ettiler. Sürekli üniversitelerimizle bu noktada iş birliği halindeyiz. Bilim insanlarımızın, akademisyenlerimizin görüşleri doğrultusunda atılması gereken adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi’ne oranla daha arttığı tespitleri var. Bu noktada sıcaklığı arttıran nedenleri de araştırarak tespitlerimizi yaptık. Bilfiil 300 arkadaşımız sahada bütün arıtma tesislerinden numuneler aldılar. Bu numuneleri laboratuvarlarımızda test ettik. Numuneler doğrultusunda yapılacak eylem planlarını oluşturduk. Çok kapsamlı, geniş, katılımcı bir eylem planıyla gerekenleri yaparak inşallah müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracağız.”

Eylem planı açıklandı

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nı açıkladı. Plandan öne çıkan kısımlar şöyle:

Alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online takip edilecek.

OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

Tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Havzalardaki denetimler, uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak arttırılacak.

Yarın Türkiye’nin en büyük deniz temizliği yapılacak.

Ekolojik durum haritalandırıldı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da Marmara Denizi’nin ekolojik durumunu haritalandırdıklarını aktardı. Salihoğlu, “100’e yakın noktadan numune alacağız. Yüksek çözünürlüklü denizin dijital ikizini oluşturmak için bir modelleme çalışması yapıyoruz. Hangi şartlarda Marmara Denizi’in ekosistemini ne kadar sürede iyileştiririz, bunları ortaya koymak için ölçümler gerekiyor. Daha sonra tüm bunların laboratuvar ortamında analizleri yapılmaya devam ediliyor. Farklı senaryolarla ne şekilde Marmara’yı sağlığına kavuştururuz tüm bu sonuçları hazırladık, hazırlamayı sürdürüyoruz” diye konuştu.