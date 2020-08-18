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Aktüel Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğü çalışanları karantinaya alındı
Aktüel

Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğü çalışanları karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:47:53 -
Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğü çalışanları karantinaya alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine, çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.

Bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan diğer 12 kişi evlerinde gözlem altına alındı.

Tapu Müdürlüğü ile aynı binada bulunan kaymakamlık da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İşlemler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden ilçeye geçici olarak gönderilen personel tarafından yapılıyor.

Çalışanların 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.

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