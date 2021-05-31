  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ı darbe ile tehdit etmişti! Biden'dan 'demokrasi' açıklaması

Mavi Marmara şehidinin annesi: "Kudüs yolunda bütün çocuklarımı şehit vermeye hazırım"

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına önemli tavsiyeler

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi! Etkisiz hale getirildiler

Mehmet Tevfik Göksu'dan "su zammı" açıklaması

'Atatürk' provokasyonuna sanatçı bozuntuları da katıldı!

Kendisi düşüremedi, firari mafya lideri düşürecek sanıyor... Can Dündar'dan büyük sevinç! "Sedat Peker'e haber gönderdim"

Terörist İsrail polisinden bir alçaklık daha! Bisikletine taktı diye...

Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi! Zincir marketler ve AVM'ler için yeni şartlar

Bakan Ziya Selçuk'tan flaş sözler: Bunu yapmayı hedefliyoruz
Rusya'dan Türkiye kararı! Süreyi uzattılar
AK Partili isim koronavirüse yakalandı, böyle duyurdu: Duysalar devlet nişanı verirler!
İran-Azerbaycan ilişkileri "stratejik" düzeye yükseltildi
Türkiye Rusya'ya 300 bin ton domates ihraç edecek
Gündem Marmara'daki kabus için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçiyor
Gündem

Marmara'daki kabus için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'daki deniz salyası sorununa ilişkin 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:23:00 -
Marmara'daki kabus için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçiyor

Atıklar sonucu oluşan deniz salyası Marmara'yı nefessiz bıraktı, oksijen seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı problemin çözümü için harekete geçti.

Alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritası tek tek masaya yatırıldı.

TRT Haber'in haberine göre; Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planı hazırlama kararı alındı.

Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.

Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetimler başladı. Marmara'daki tüm artıma tesisleri denetlenecek, gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırımlar uygulanacak.

6 Haziran'da eylem planı açıklanacak

4 Haziran'da konuyla ilgili çalıştay düzenlenecek. Denizin kabusu, bütün yönleriyle bilimsel veriler ışığında ele alınacak.

Marmara'nın temizlenmesi için kritik tarih 6 Haziran. Bakan Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile görüşecek. Çalışmalara bu toplantıda alınacak kararlar yön verecek. Toplantı sonrası Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanacak.

Biyolojik arıtma tesisleri gündemde

Peki Marmara Denizi, deniz salyası kabusundan nasıl temizlenecek?

En etkin çözüm olarak azot ve fosfor birikiminin önlenmesi öne çıkıyor. Beledilerin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırması da önemli maddeler arasında. İleri arıtmanın yerine, biyolojik arıtma tesislerinin kurulumu öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TC Bursa

Bir de kanalı açında Marmara ya Fatiha okuyun.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay