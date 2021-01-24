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Gündem Marmara'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
Gündem

Marmara'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 12:08:00 -
Marmara'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi genelinde, güneyli yönlerden saatteki hızının 60-90 kilometre olması beklenen, yüksek kesimlerde ise 90-120 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu.

 

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