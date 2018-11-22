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Marmara'da kuvvetli yağış

İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimlerinde yağışın kuvvetli olması öngörülüyor

22 Kasım 2018 Perşembe 09:58
Marmara'da kuvvetli yağış

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları, 2 ila 4 derece azalacak.

Çok bulutlu havanın hakim olduğu bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar ve bazı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:58
  1. İstanbul
  2. kuvvetli yağış
  3. Tekirdağ

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