Marmara'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ise saat 07.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Deprem Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.