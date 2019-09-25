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Marmara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:26
Marmara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Detaylar birazdan...

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:26
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