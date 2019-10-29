Kandilli açıkladı! Marmara'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi, saat 18.38 sıralarında Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 18.38'de Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege'de 4 büyüklüğünde deprem
Öte yandan, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İki kurumun verilerine göre deprem saat 16.01'de, 25.4 km derinliğinde, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.