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Kandilli açıkladı! Marmara'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 18.38 sıralarında Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

2019-10-29 19:20:00 -
Kandilli açıkladı! Marmara'da korkutan deprem

Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 18.38'de Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege'de 4 büyüklüğünde deprem

Öte yandan, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İki kurumun verilerine göre deprem saat 16.01'de, 25.4 km derinliğinde, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

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