Marmarabirlik’ten 538 milyon kredi tahsisatı

31 Aralık 2022-13 Ocak 2023’te alınan ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığını da 20 Ocak Cuma günü ortaklara 10 milyon lira ödeyecek. Böylece ortaklara yapılan ödemeler 633 milyon liraya varacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ayni kredi tahsis ederek üreticileri rahatlatacaklarını dile getirdi. Asa, “Ayni kredi desteğinin ana taahhüdü 500 kilogram üzeri olan ortaklara en alt limit 10 bin lira, en üst limiti ise 75 bin lira olacaktır. 8 kooperatifimiz genelinde ortaklarımıza verilecek ayni kredi desteği toplamı 538 milyon liradır” bilgilerini paylaştı.