Marmarabirlik'te zeytin alımı sona erdi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Marmarabirlik) 12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası sona erdi.



Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanyasında 351,5 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017 yılında 51 bin 500 ton ürün alımı yapıldığını, 2018/2019 kampanyasında da 51 bin ton ürün alındığını bildirdi.

Asa, bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığının 15 günlük periyotlarda ödendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ürün alım kampanyası sonuçlandığından, Birliğin mali imkanları değerlendirilecek olup, ürün bedellerinin kalan yüzde 40'lık kısım ortaklarımıza 2 taksitte ödenecektir. Bu ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. 2017/2018 ve 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemleri ürünün 'var' yılıydı. İklim koşullarının uygun geçmesi nedeniyle, önümüzdeki yılın da 'var' yılı olacağı görülüyor. Zor bir yıl daha bizleri bekliyor. Bundan dolayı Marmarabirlik'in almış olduğu ürünü satışa çevirmesi ve depolarındaki stokları boşaltması gerekir."

Ürün alımlarının yüzde 50'sinin 18-25 kalibre arasında olduğunu, bunun da satışlara olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayan Asa, "2019'un stoklarımızın azaldığı, yurt içi ve yurt dışı satışlarımızın artığı, karlılığın yatırıma dönüştüğü, birlik kooperatiflerine ve ortaklara değer katan bir yıl olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.