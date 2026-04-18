Marmarabirlik’te Yeni Dönem: Ali Yıldız ve Ekibi 4 Yıllığına Göreve Seçildi

Göreve bir yıl önce yönetim kurulu kararıyla gelen Başkan Ali Yıldız, ilk kez kooperatif temsilcilerinin karşısına seçim atmosferinde çıkarak geçen sürede sağlanan büyüme, üreticiye verilen destekler ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024/2025 İş Yılı 71. Olağan Genel Kurulu kooperatif temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde mali genel kurul kapsamında bir araya gelinen Birlik’te, bu kez yeni dönemin yol haritasına ilişkin güçlü mesajlar öne çıktı.

Yaklaşık bir yıldır yönetim kurulu kararıyla görevini sürdüren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, genel kurulda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana Marmarabirlik’te güveni yeniden tesis etmeye ve kurumsal yapıyı güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Yıldız, üretici ortakların emeğini koruyan, daha şeffaf ve disiplinli bir yönetim anlayışı oluşturduklarını ifade etti.

Marmarabirlik’te bir yılda dikkat çeken dönüşüm

Göreve geldikleri kısa sürede elde edilen sonuçlara dikkat çeken Yıldız, Marmarabirlik’in 2025 yılında 6,6 milyar TL ciroya ulaştığını, yüzde 35 büyüme ve 35 milyon dolarlık ihracatla da tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını dile getirdi. Bu performansın, üretici ortakların emeğinin doğru yönetimle buluşmasının somut bir göstergesi olduğunu belirten Yıldız, Marmarabirlik’in sürdürülebilir büyüme yolunda güçlü bir ivme yakaladığını söyleyerek, 2026 yılında ise yaklaşık 10 milyar ciro hedeflediklerini vurguladı.

Üretici ortak destekleniyor, üretim güçleniyor

Yeni dönemde üretici ortaklara verilen desteklerin artarak süreceğini vurgulayan Yıldız, 2026 yılı için toplam 1 milyar 200 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptıklarını, üretici ortak başına 25 bin TL ile 140 bin TL arasında değişen destek imkânlarının sunulduğunu kaydetti. Sağlanan bu desteklerin üretimin devamlılığı ve kalite artışı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldız, Marmarabirlik’in her koşulda üretici ortağının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

İhracatta büyüme, markada yeni hedefler

Genel kurulda yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Yıldız, Marmarabirlik’in ihracatta daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediğini, yeni pazarlara açılma ve katma değerli ürünlerle marka gücünü artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Önümüzdeki süreçte ihracatın 50 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Yıldız, Marmarabirlik markasının uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde konumlandırılacağını söyledi.

Yeni dönemin ana ekseni: güven ve istikrar

71’inci Olağan Genel Kurul’un Marmarabirlik açısından önemli bir eşik olduğunu belirten Yıldız, konuşmasının sonunda üretici ortaklara hitaben, “Bu kurum doğru yönetildiğinde büyür, doğru sahip çıkıldığında üretici kazanır. Başlattığımız değişimi kalıcı hale getirmek için üretici ortaklarımızın güveni en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yapılan seçimlerin ardından Marmarabirlik yönetiminde de değişiklik yaşandı. Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu; Ali Yıldız, Remzi Bayram, Kemal Dinç, Hüseyin Kızıl, Yunus Emre Koyutürk, Erdoğan Erbay ve Genel Müdür Mehmet Ertaş’tan oluşurken, yönetimin ilk toplantısının ardından görev dağılımının netleşeceği bildirildi.

Ayrıca Genel Kurulca kabul edilen yeni organizasyon yapısı ile Marmarabirlik tarihinde ilk kez bütün kooperatiflerin en üst düzeyde temsilinin sağlandığı da altı çizilen konular arasında yer aldı.