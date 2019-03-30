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Marmarabirlik’in Turquality başarısı

65 yıllık geçmişi 8 kooperatifi ve 32 bin ortağı ile dünyanınen büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:17
Marmarabirlik’in Turquality başarısı

65 yıllık geçmişi 8 kooperatifi ve 32 bin ortağı ile dünyanın  en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığının ihracat yapan firmalara sunduğu imkanlar kapsamında Turquality Marka Destek Programına dahil edilen Türkiye’de ilk kooperatif oldu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ”Uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olma adına çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya genelinde bilinen bir marka olma yolunda çok önemli bir adım daha attık. Marmarabirlik, Marka Destek programı ile çok daha büyüyecek ve  üreticinin gücüne güç katacaktır. Hedefimiz, 2023 yılına kadar ihracatımızı katlayarak artırmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:17
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  5. Turquality Marka Destek Programı
  6. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa

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