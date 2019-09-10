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Marmarabirlik’in “çeşidi çok, benzeri yok”

Marmarabirlik, 2019/2020 ürün alım kampanyası öncesinde yeni yayınlanmaya başlayan reklâm filmi ile satışlarını artırmayı hedefliyor.

10 Eylül 2019 Salı 14:31
Marmarabirlik’in “çeşidi çok, benzeri yok”

Marmarabirlik, 2019/2020 ürün alım kampanyası öncesinde yeni yayınlanmaya başlayan reklâm filmi ile satışlarını artırmayı hedefliyor.


Marmarabirlik, ülkemizde stratejik bir öneme sahip olan millî ürünümüz zeytin ve zeytin yağı tüketiminin artması içinönemli bir adım daha attı. En güzel sofralık Gemlik tipi zeytinin yetiştiği Güney Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Marmarabirlik’in yeni reklâm filmi görücüye çıktı. Ürün çeşitliliğine vurgu yapılan reklâm filminde, tüketici tercihleri farklı bir dille anlatılırken, tüketicilerin ambalajlı ürün kullanması teşvik ediliyor. Ürün çeşitliliğinin ön plana çıktığı reklâm filminde,“Çeşidi çok benzeri yok”, “Sofralardaki yeri herkesin söz birliği”, “Zeytin üreticisinin güç birliği, bir kooperatif markası Marmarabirlik” mesajları verildi.


Marmarabirlik olarak son 2 yılda üretici ortaklardan 102 bin ton ürün alımı yapıldığını veamaçlarının daha çok zeytin alıp, satmak olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu kapsamda yapılan reklam çalışmasının satışlara büyük etki yapmasını beklediklerini ve böylece üretici ortaklarından daha fazla ürün almayı plânladıklarını ifade etti. Asa,“Bizim diğerlerinden farkımız; her yıl aynı bölgeden, aynı bahçeden, aynı ağaçtan ürün almamız ve doğal yöntemle olgunlaştırıp, tüketiciye sunmamızdır. Kalitemizin sırrı buradadır. Tüketicilerimiz aldıkları her kilogramda 32 bin üretici ortağımıza destek vermiş olacaklardır” dedi.


“Bütün ürün çeşitlerimiz en yüksek kalite standartlarında üretilmekte ve ürünlerimizin tamamı pastörize edilmektedir” diyen Hidamet Asa, son yıllarda ambalajlı ürün tüketiminin artığını, yüzde30’ununambalajlı ürün olduğunu ve bunun da Marmarabirlik satışlarından kaynaklandığını belirtti.


Yaklaşan 2019/2020 ürün alım kampanyası öncesi üreticilere de mesaj veren Başkan Asa, “Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak her zaman üreticilerimizin yanında olduk. Ortaklarımızdestekleri ileher geçen gün daha da büyüyen Marmarabirlik’e sahip çıkmalıdır. Bir günü, bir hasat dönemini değil, her yılı düşünmeliyiz. Önceliğimiz Marmarabirlik olmalıdır. Çünkü bu kurumun mirasçıları geleceğimiz, çocuklarımızdır. Bu kurumu ayakta tutmak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda yaklaşan ürün alım kampanyası öncesinde bütünortaklarımıza verimli bir hasat diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:31
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